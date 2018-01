Samsung toi Galaxy A8:n myyntiin Euroopassa

Samsung on tuonut viime vuoden lopulla esitellyn uuden Galaxy A8:n nyt myyntiin Euroopassa. 19. päivä viime kuuta esitelty vuoden 2018 version Galaxy A8:sta on saapunut virallisesti kauppoihin.



Galaxy A8 on hinnoittelunsa mukaan sijoitettu muun muassa OnePlus 5 ja 5T:n sekä muutamien Huawein mallien kanssa ylempään keskikastiin, mutta tarjoaa monia huippupuhelinten ominaisuuksia.

Tarjolla on muun muassa 18:9-kuvasuhteen Full HD -näyttö, 4 gigatavua RAM-muistia, 32/64 gigatavua tallennustilaa, 16 megapikselin kamera. Säästöjäkin on tosin tietysti tehty ja sen huomaa muun muassa Samsungin huippumalleja hitaammasta Exynos 7885 -piiristä.



Myynti on aloitettu 499 euron hinnalla Hollannissa, joten Suomenkin kaupoista uutta Galaxy A8:a alkaa saada toivottavasti pian.