Apple korostaa tilattavia sovelluksia – Pitääkö ohjelmista maksaa tulevaisuudessa jatkuvasti?

on alkanut korostaa iPhoneille ja iPadeille tarkoitetussa sovelluskaupassaan tilauspohjaisia sovelluksia, joita on mahdollista kokeilla ilmaiseksi määrätyn ajan. Tavoitteena on ohjata App Storen sovelluksia kerta ostoihin perustuvasta liiketoimintamallista jatkuviin tilauksiin.Toistaiseksi App Storen-alakategorian on sisällöllisesti kovin vajaavainen, sillä sieltä löytyy ainoastaan neljä ohjelmaa: 1Password, USA Today, Lake: Coloring Books ja Panna: Video Recipes & Classes. Näkymässä markkinoidaan myös sellaisten sovellusten ilmaisia kokeilujaksoja, mitkä on jo asennettu puhelimeen tai tablettiin. Kokeilujaksosta kiinnostunut käyttäjä ohjataan palvelun tilaussivulle ja lataamaan sovellus.Applen motivaatio tilauspohjaisen liiketoiminnan korostamisessa on selkeä. Se toisaalta tuo yhtiölle jatkuvan ja tasaisen liikevaihtovirran – toisin kuin ostokset – sekä saattaa parantaa käyttäjien pysyvyyttä Applen ekosysteemin parissa. Kuluttajat eivät välttämättä vaihda puhelimen merkkiä yhtä herkästi jos he tilaavat App Storen kautta useita palveluita.