OnePlussan verkkokauppa vuoti luottokorttitietoja – Tarkista onko korttiasi käytetty luvattomasti

on ottanut väliaikaisesti suoran maksukorttimaksamisen pois käytöstä, kerrotaan yhtiön tukifoorumeilla . Syyksi kerrotaan viikonloppuna ilmi tulleet tiedot, joiden mukaan joidenkin asiakkaiden luottokorttitietoja on käytetty luvattomasti hyväksi OnePlus.net-kaupassa maksamisen jälkeen.Mikäli olet maksanut OnePlus.netissä luottokortilla, kannattaa tarkistaa korttiin liitetyt maksutapahtumat mahdollisimman nopeasti. Mikäli kortilla on tehty tuntemattomia maksusuorituksia, kannattaa välittömästi ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja selvittää että korttiasi on käytetty luvattomasti. Maksut voidaan näin peruuttaa ja korttisi todennäköisesti suljetaan lisävahinkojen estämiseksi.OnePlussan mukaan se tutkii tapausta.Verkkokaupasta voi edelleen tilata tuotteita. Maksaminen onnistuu PayPalin avulla.