EU asettuu Applen puolelle? Qualcommille luetaan tänään syntilista

:n kilpailuviranomainen aikoo syyttää yhdysvaltalaista puolijohdejättimääräävän markkina-aseman hyväksikäytöstä, kertoo Financial Times . Tapaus liittyy Qualcommin toimintatapoihin, joilla se houkutteli Applen käyttämään ainoastaan Qualcommin matkapuhelinpiirejä iPhoneissa ja iPadeissä.Menettelyn ansiosta Apple ei voinut esimerkiksi osittaa iPhonien ja iPadien matkapuhelinpiiritilauksia Qualcommin ja Intelin välille, vaan Qualcomm käytännössä pelasi Intelin pois markkinoilta maksamalla Applelle yksinoikeussopimuksesta. Financial Timesin mukaan viranomaiset kertovat syytöksistä tänään, keskiviikkona 24. tammikuuta. Kilpailuviranomaisten näkemyksen mukaan Qualcomm on toimillaan estänyt innovointia ja esti vapaata kilpailua vuosien 2011–2016 välisenä aikana.Financial Times arvioi, että EU:n viranomaisten näkemys saattaa antaa kaivattua tukea Applen syytöksille muilla markkinoilla, joissa Apple ja Qualcomm ovat päätyneet riitelemään oikeuteen saakka. EU on tutkinut Qualcommin toimintaa vuoden 2015 kesästä lähtien.Qualcommiin liittyvät oikeusjutut ja tutkinnat ovat laskeneet yhtiön osakekurssia. Puolijohdesuunnittelija Broadcom näki tilanteessa iskun paikan ja teki Qualcommista hiljattain 130 miljardin dollarin ostotarjouksen.