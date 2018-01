Apple priorisoi asioita uudelleen – Uusien ominaisuuksien julkaisu lykkääntyy vuoteen 2019

aikoo viivästyttää iOS:n tietyille perussovelluksille suunniteltujen uudistusten kehitystä, koska yhtiö haluaa panostaa perusasioihin eli käytännössä mobiililaitteidensa suorituskyvyn, vakauden ja luotettavuuden parantamiseen. Tiedoista uutisoi Axios-verkkosivusto IT-jätin ohjelmistokehityksestä vastaava Craig Federighi ilmoitti työntekijöille uudesta fokuksesta yhtiön sisäisessä tiedotustilaisuudessa. Esimerkiksi kotinäkymään, in-car-näkymään, Mail-sovellukseen sekä kamera- ja editointinäkymiin liittyvät uudistukset aiotaan viivästyttää vuoden 2019 puolelle. On mahdotonta sanoa kuinka merkittävästä muutoksesta on loppujen lopuksi kyse.Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan mitään syytä epäillä sitä, etteikö Apple esitteli iOS 12:n kesäkuussa WWDC-kehittäjätapahtumassa ja julkaisisi uudet iPhonet syyskuussa.Käyttöjärjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen keskittyvä fokus voi olla merkki siitä, että Apple on omista tilastoistaan havainnut iPhone-käyttäjien olevan aiempaa tyytymättömämpiä iOS:ään. Esimerkiksi kaatumisilmoituksia ja asiakaspalveluyhteydenottoja on voinut tulla Applelle aiempaa enemmän.