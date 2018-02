Nintendon supersuosittu rallipeli, Mario Kart, saapuu älypuhelimiin

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018

Nintendo on paljastanut melkoisen uutispommin älypuhelinpelien saralla. Yhtiö on viime vuosien aikana pyrkinyt panostamaan oikeastaan ensimmäistä kertaa älypuhelimiin ja tuonut muutamia huipputason pelibrändejä Applen ja Googlen puhelimiin.Nyt vuorossa on kolmas pelisarja, joka saattaa räjäyttää pankin. Kyseessä on supersuosittu rallipeli Mario Kart, joka julkaistiin ensimmäistä kertaa 90-luvun alussa. Erilaisia Mario Kart -versioita on vuosien varrella julkaistu toista tusinaa, mutta tänä keväänä saapuva peli on ensimmäinen älypuhelinversio.Pelin nimi on Mario Kart Tour ja peli saapuu seuraavan tilivuoden. Valitettavasti tiedot pelistä ovat tässä vaiheessa kovasti vähissä, mutta peliä voi tälläkin kertaa odottaa sekä Androidille että iOS:lle, joskin julkaisuajankohta voi vaihdella.Seuraava tilivuosi tarkoittaa käytännössä, että peli julkaistaan aikavälillä tästä maaliskuusta ensi vuoden maaliskuuhun, joten kovinkaan tarkkaa päivää Nintendo ei ole vielä paljastanut.Kyseessä ei tietysti ole ensimmäinen kerta, kun Mario Kart tuodaan kannettavaan laitteeseen. Pelejä on nähty vuosien aikana useissa Nintendon käsikonsoleissa, joihin lukeutuu hiljattain esitelty Nintendo Switch.Nähtäväksi jää kuinka paljon yhtäläisyyksiä Mario Kart Tourilla ja viime vuonna Switchille julkaistulla Mario Kart 8 Deluxella on.