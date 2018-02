Apple paljasti – Tämän takia Telegram poistettiin App Storesta

Kerroimme viime viikolla kuinka suosittu pikaviestisovellus Telegram hävisi yllättäen App Storesta . App Storen kehitystä luotsaavat Applen markkinointijohtaja Phil Schiller on nyt kommentoinut miksi Telegramia ei löydy iPhonen sovelluskaupasta.Sovelluksen poiston taustalla on Telegramin kautta leviävä laiton sisältö, erityisesti lapsipornon levitys oli syy Applen aktivoitumiselle. Schillerin mukaan Apple tarkkaili Telegramin toimintaa ennen poistoa. Lisäksi Apple on ilmoittanut sisällöistä NCMEC:lle (lapsipornoa ja hyväksikäyttöä tarkkaileva organisaatio Yhdysvalloissa).Apple teki myös yhteistyötä Telegramin kanssa tapauksen selvittämiseksi. Telegram palasi App Storeen helmikuun 2. päivänä kun yhtiö oli ottanut käyttöön Applen vaatimat menettelyt lapsipornon leviämisen estämiseksi.