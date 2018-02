Applen käyttöjärjestelmän yksi olennaisimmista lähdekoodeista vuosi, hakkereilla kissanpäivät

Vaikka Googlen mobiililaitteissa käyttämä käyttöjärjestelmä, Android, ei ole täysin avointa lähdekoodia, niin sen rakennuspalkit ovat pitkälti kaikkien tiedossa, kiitos AOSP:n eli Android Open Source Projectin. Toisin on Applen maailmassa, sillä iOS on suurelta osin yhtiön omissa käsissä ja lähdekoodi on visusti piilossa muilta.Niinpä iOS:n muokkaaminen vaatii aina melkoista hakkerointia, mutta se tarkoittaa myös, että tietoturva saattaa olla paremmin hoidossa. Applen kannalta onkin melko valitettavaa, että käyttöjärjestelmän yksi olennaisimmista lähdekoodin palasista on hiljattain vuotanut verkkoon, kertoo Motherboard Kyseessä on niin kutsuttu iBoot-lähdekoodi, joka sisältää käyttöjärjestelmän käynnistymisen yhteydessä suoritettavaa koodia. Ennen kuin käyttäjä pääsee varsinaisesti käsiksi laitteeseen ja erityisesti sen iOS-käyttöjärjestelmään niin iBoot huolehtii kaiken käynnistämisestä ja siten kyseessä on yksi tärkeimmistä ohjelmiston palasista.Androidin puolella vastaava toiminto on varsin muokattavissa ja siten esimerkiksi erilaisten kustomoitujen käyttöjärjestelmien asentaminen on melkoisen helppoa. Niinpä lähdekoodin vuotaminen saattaakin mahdollistaa varsin helppoja työkaluja, joilla päästään muokkaamaan millaisen käyttöjärjestelmän iPhone lataa käyttäjälle.Vuoto tapahtui suositun lähdekoodisivusto GitHubin kautta. Sivustoa käytetään ohjelmistoprojektien jakamista varten, joskaan Applen käyttöjärjestelmän lähdekoodin jakaminen ei tietysti ole tarkoituksellista.Lähdekoodi on peräisi iOS:n versiosta 9, joten aivan uusinta iBoot-versiota ei vuotajalla ollut käsillä. Syksyllä 2015 julkaistun iOS 9:n jälkeen markkinoille on jo saapunut iOS 10 ja 11.Apple pyysikin GitHubia pian poistamaan lähdekoodin sivustolta samalla vahvistaen koodin aitouden, mutta kuten sanonta kuuluu,eli kerran netissä, aina netissä, joten lähdekoodi on varmasti tallessa monessa paikkaa.