Emojipedia julkaisi esikatsauksen tämän vuoden uusiin emojeihin

Unicode-päivityksen myötä näemmä jälleen älylaitteissa myös uusia emoji-kuvia. Kesällä julkaistava Unicode 11 -päivitys sisältää saman versionumeron Emoji 11 -päivityksen, jossa tuodaan kaikkiaan yli 150 uutta emojia.



Uutuuksiin lukeutuu muun muassa uusia kasvoja ja hiustyylejä, eläimiä, esineitä ja paljon muuta. Emojipedia onkin julkaissut ensimmäisen katsauksen uusiin kuviin YouTube-videolla.

Oheisella videolla nähdään miltä nämä uudet kuvat voisivat näyttää. Kukin alusta päättää tietysti käyttääkö Unicoden mukana jaettuja kuvia vai muokkaako niitä omakseen, mutta Emojipedian oletuskuvat tulevat varmasti tutuksi useimmille.



Mukana on muun muassa suomalaisille todennäköisesti tärkeäksi muodostuvat kylmä pää jääpuikkoineen sekä mökkitilanteesta kertovat sääski. Erikoisemmista voidaan mainita ruumiinosat jalka, jalkaterä, luu sekä hammas. Uusia eläimiä on noin tusinan verran ja ilmeisesti labrassa työskentelevät ovat saaneet äänensä kuuluviin, sillä mukana on labratakki, suojalasit, mikrobi, testiputki, petrimalja sekä DNA.



Katsasta loput uusista emojeista alla olevalta videolta.