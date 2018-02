Raporttien mukaan Apple jatkaa kolmen iPhone-mallin linjalla, kaikkiin tulee Face ID

Vaikka Applen viimevuotinen iPhone-julkaisu ei lopulta sisältänyt oikeastaan mitään yllättävää, olihan käytännössä kaikki tiedossa jo vuotojen takia jo aikaisemmin, mutta yllätyksenä voidaan pitää sitä, että yhtiö päätti vihdoin uudistaa iPhone-mallistoa isolla kädellä.Kenties vielä erikoisempaa oli, että iPhone X:n tarjoamien uudistusten lisäksi yhtiö julkaisi peräti kaksi muuta mallia. Kolmen älypuhelinmallin julkaisu samana vuonna ei ole tietysti ensimmäinen kerta Applelle, 2016 yhtiö esitteli sekä edullisemman iPhone SE:n että 7 ja 7 Plus -kaksikon, mutta poikkeava se on joka tapauksessa.Tiedot kuitenkin kertovat, että maailman arvokkain yhtiö saattaa uusia tempun tänä vuonna. Korealaislehdistöstä kerrotaan , että Apple aikoo paitsi julkaista kolme iPhone-mallia tänä vuonna, niin sen lisäksi tuoda Face ID -kasvojentunnistuksen jokaiseen näistä.Viime vuonna iPhone X oli ainoa malleista, jossa uudenlaista kolmiulotteista kasvojentunnistusta käytettiin. Monien mielestä Face ID:ssä on edelleen parantamisen varaa, ainakin nopeudessa.Lisäksi yhtiöllä oli ongelmia komponenttien saatavuuden kanssa, joten panostukset nimenomaan kasvojentunnistuskomponentteihin on ollut viimeaikoina merkittävää. Tähän lukeutuu satojen miljoonien sijoitus VCSEL-laservalmistaja Finisariin. Face ID:n käyttämät TrueDepth-moduulit valmistaa huhujen mukaan LG Innotek ja Sharp.Todennäköisesti syksyn laitteissa viime vuoden hieman hitaampaa, joskin superturvallista, kasvojentunnistusta on saatu petrattua melkoisesti.Vuodoissa ei kerrota juurikaan laitteiden muista ominaisuuksista, mutta huhuissa on, että kaksi laitteista sisältäisi OLED- ja yksi LCD-näytön. Siirtymä täysin OLED-näyttöihin siis olisi iPhone kohdalla askeleen lähempänä, mutta ei täysin valmis.