Galaxy S8:n Oreo-päivityksen jakelu alkoi Euroopassa

Galaxy S8:n omistajat ovat joutuneet odottamaan Android-päivityksiä jo melkoisesti. Samsung ei ole viime vuoden mallien osalta pysynyt monen pienemmän valmistajan kyydissä Android Oreo -päivitysten tahdissa, mutta onneksi päivitys on pian tulossa.Galaxy S8 ja Galaxy S8+ -omistajat pääsevätkin Android 8.0 Oreoon käsiksi ensimmäisenä juuri Euroopassa, joka on tietysti hyvä uutinen suomalaisille.Alkuun beetatestaajille saapunut päivitys on alkanut rantautua puhelimiin ensimmäisenä Saksassa, kerrotaan SamMobilelta , joten Suomessakin puhelinta voi tarkkailla sillä silmällä.Päivityksellä on kokoa 487 megatavua beetassa olevilla, mutta merkittävästi enemmän mikäli laitteessasi on vielä Android Nougat. Uusi versio tuo mukanaan melkoisen määrän uutta toiminnallisuutta, joista mainittakoon esimerkiksi koko järjestelmän kattava automaattinen täydennys, kahden sovellusinstanssin yhtäaikainen käyttö, älykäs tekstinvalinta ja paljon muuta.