Älypuhelimien tekoälyominaisuudet nousevat uudelle tasolle – ARM esitteli uudet piirit

paljasti viime vuonna-järjestelmäpiirin, jonka erikoisuutena on uusi Neural Engine -niminen tekoälylaskentaan optimoitu suoritinpiiri. Se ei ole ainoa laatuaan, mutta osoittaa mihin suuntaan mobiilissa laskennassa ollaan menossa. Samoilla hajuilla on brittiläinen mikroarkkitehtuurikehittäjä ARM, joka on esitellyt kaksi uuta tekoälypiiriä Uusista piireistä toinen on tarkoitettu yleisluontoisiin koneoppimistehtäviin, kun taas toinen piireistä on tarkemmin fokusoitu objektintunnistamiseen (konenäköön). Koneoppimisen avulla voidaan vauhdittaa esimerkiksi suuriin data-aineistoihin liittyvien analyysien tekemistä ja objektintunnistaminen vauhdittaa vuorostaan esimerkiksi kasvojentunnistusta tai valokuvien automaattisen luokittelun tekemistä.Objektintunnistuspiiri tulee markkinoille jo tässä kuussa ja koneoppimispiiri tulee saataville kesän aikoihin.Molempia piirejä voidaan hyödyntää älypuhelimissa – joissa niitä tullaan todennäköisesti eniten näkemään. Niiden lisäksi ARM toivoo näkevänsä piirejä erilaisissa sensoreita hyödyntävissä IoT-laitteissa, kuten vaikkapa lennokeissa (drone).