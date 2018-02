Uusia Nokia-puhelimia tulossa – Tältä näyttävät Nokia 1 ja Nokia 7 Plus

MWC-messut ovat pian käsillä ja yhdeltä jos toiselta puhelinmerkiltä odotetaan isoja uutisia. Suurin huomio kohdistuneen Samsungiin, jonka on määrä esitellä Galaxy S9, mutta suomalaisittain kiinnostaa tietysti myös HMD Globalin uutuudet.@evleaks-nimimerkillä tunnettu Evan Blass onkin jo vuotanut kuvia HMD Globalin tulevista uutuuksista. Blassin mukaan tulossa on ainakin Nokia 7 Plussaan sekä Nokia 1:n esittelyt. Ensinnä mainitussa käytetään lähes puhdasta Android One -käyttöjärjestelmää, joten HMD Globalille tuttuun tyyliin puhelimen tallennusmuistia ei ole täytetty ylimääräisillä sovelluksilla. Mukana tulevat lähinnä Androidin sisältämät oletussovellukset. Nokia 7 Plussassa on ZEISS-optiikalla varustettu kaksoiskamera, Qualcommin Snapdragon 660 -järjestelmäpiiri ja 18:9-kuvasuhteen näyttö.Nokia 1 edustaa HMD Globalin nimeämiskäytännön mukaisesti yhtiön malliston edullisinta valikoimaa. Käyttöjärjestelmänä on huippuunsa optimoitu Android Go, joka soveltuu puhelimiin, joissa on vain 512 megatavua tai gigatavu käyttömuistia.