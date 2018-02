on päivittänytja:lle julkaistua-sovellusta. Uutena ominaisuutena on tuki Seurue-keskusteluille (Party chat). Voit siis keskustella pelisessioita pitävien kavereiden kanssa vaikka et itse olisikaan konsolin äärellä.Xbox-sovelluksella voi ottaa osaa Seurue-keskusteluihin sekä tekstimuodossa että Discord-tyyliin puheenkin kautta. Microsoft ilmoitti ominaisuuden olevan tulossa mobiilisovelluksille joulukuussa, joten beta-testaukseen ei ole tarvittu kuin pari kuukautta aikaa.Xbox-sovelluksen voi ladata Androidille Google Playstä ja iPhonelle App Storesta