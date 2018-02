Apple kaappasi yli puolet maailman älypuhelinten liikevaihdosta

Vuosi toisensa jälkeen Apple ottaa liki kaikki älypuhelinmarkkinoiden voitoista, ja pienemmille firmoille jää vain muruja. Samsung kamppailee toki laitteiden määrässä, mutta marginaalit ovat aivan eri luokkaa omenayhtiössä.Applen marginaalit juontavat tietysti juurensa arvokkaista laitteista, joissa ilmaa on merkittävästi enemmän. Niinpä yllätyksenä ei varmasti tulekaan, että Apple vie helposti myös liikevaihdossa ykköspaikan.Strategy Analytics on julkaissut uutta tietoa maailman älypuhelinmarkkinoiden liikevaihdosta ja se kertoo melkoisesta ylivoimasta Applen hyväksi. Vaikka Apple ei voittojen tavoin viekään tietysti 90 prosenttia potista, niin peräti yli puolet liikevaihdosta menee cupertinolaisyhtiön kassaan.Viime vuoden viimeisen neljänneksen historiallisen suuresta 120,2 miljardin dollarin (96,56 mrd. euroa) kokonaisliikevaihdosta Apple otti 51 prosenttia eli 61,4 miljardia dollaria eli noin 50 miljardia euroa. Vaikka Applen osuus kasvoi viime vuodesta, niin niin teki myös kakkos- ja kolmossijalla olevien Samsungin ja Huawein.Muilta yhtiöltä pottia vietiinkin yhteensä reilun neljän prosenttiyksikön verran, joiden jälkeen Samsung päätyi 15,7 ja Huawei 7 prosenttiin.Niinpä Applen laitteiden keskihinnaksi saadaan liki 800 dollaria, joka on huima saavutus ottaen huomioon, että muiden valmistajien laitteiden keskihinnat ovat noin parissa sadassa dollarissa. Luonnollisesti tonnin alkaen-hinnalla varustettu iPhone X (kuvassa) on auttanut Applen marginaaleja entisestään.Yleisestikin tosin laitteiden hinnat ovat kasvaneet viime vuoden aikana 18 prosenttia, joka on auttanut myyntimäärien pienentyessä.