Reddit-käyttäjä sai käsiinsä Galaxy S9:n ja kertoo kokemuksista

Galaxy S9 esitellään mitä todennäköisimmin loppukuusta Mobile World Congress -kännykkämessujen alla, ja kuten totuttua niin tiedämme jo tässä vaiheessa miltei kaiken tulevista laitteista.Toki kaikkia pieniä detaljeja ei onnistuta vuotamaan etukäteen, johon avuksi syöskyykin Reddit-käyttäjä nmarrufo, joka on väitetysti saanut käpistellä uutuuspuhelimen Snapdragon-suorittimella varustettua jenkkiversiota ja on vastannut sivustolla kysymyksiin laitteesta.Reddit AMA:ssa (Ask Me Anything) kysytäänkin montaa mielenkiintoista asiaa tulevista Galaxy S9 -malleista. Ulkonäkö sekä monet tekniset yksityiskohdat, kuten suoritin, ovat jo pitkälti tiedossa, mutta vastauksissa otettiin kantaa muun muassa kuulokeliittimeen, kaiuttimiin sekä animojeihin.Hänen mukaansa Galaxy S9 vaikuttaa liki identtiseltä Galaxy S8:aan verrattuna ulkoisesti. 3,5 millimetrin kuulokeliitin löytyy edelleen Galaxy-lippulaivasta, eikä yhtiö ole siis lähtenyt Googlen ja Applen kelkkaan.Galaxy S9:ssä on stereokaiuttimet, joiden tuottama ääni on testaajan mukaan merkittävästi edeltäjää parempi.Uutena ominaisuutena Samsung tuo Galaxy S8:lle Applen tapaan animoidut emojit eli animojit. Ne eivät kuitenkaan ole tietojen mukaan aivan identtiset kuin Applella. Yksi pettymyksistä monelle on varmasti Bixby-napin paluu, ja toivoa sopii, että nappi on ohjelmoitavissa.Luonnollisesti nämäkin tiedot kannattaa ottaa varauksella ja virallisia tietoja saamme vasta Samsungin julkistuksen ohessa, joka on näillä näkymin 25. kuluvaa kuuta.