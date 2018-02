LG uudistuu – Lippulaivapuhelin julkistetaan vasta kesäkuussa

Venture Beatille kirjoittavan Evan Blassin tietojen mukaan LG poikkeaa totutusta julkaisusyklistä ja yhtiö aikoo esitellä Judy-koodinimellä tunnetun lippulaivapuhelimen vasta kesäkuussa. G6:n seuraajaa ei siis tulla näkemään MWC-messuilla.Blassin mukaan Judy on G6:n todellinen seuraaja, mutta sitä ei kuitenkaan tulla nimeämään loogisesti G7:ksi, vaan yhtiö aikoo uudistaa nimeämiskäytäntöjään. Yhtiö yrittänee hakea uutta vauhtia älypuhelinliiketoimintaansa. Jää nähtäväksi miten G-sarjan lippulaivan julkaisun viivästyminen vaikuttaa V-sarjan lippulaivojen julkaisuun.Judy-puhelimeen on Blassin tietojen mukaan tulossa Qualcommin Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri, 64 gigatavua tallennustilaa, neljä gigatavua käyttömuistia ja stereo-kaiuttimet ja tuki langattomalle lataukselle. Kaiken tämän lisäksi Judy kestää vettä, pöly sekä iskuja. Näyttön osalta LG on siirtynyt 6,1-tuumaiseen 18:9-kuvasuhteen Full Vision -näyttöön, jonka paneeliteknologiana käytetään uutta kirkasta MLCD+:aa. Paneelin kirkkaus nousee 800 nitiin, mutta virtaa kuluu 35 prosenttia vähemmän kuin tavallisessa IPS-paneelissa.MWC-messuilla LG:n on määrä esitellä uusia tekoälyominaisuuksia päivitetyn V30-puhelimen eli V30s:n kautta.