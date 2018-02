Uusia paljastuksia myös Sonylta? Julkistuksia tulossa maanantaina

Älypuhelinsektorin vuoden tärkeimpiin tapahtumiin kuuluva Mobile Word Congress starttaa ensi viikolla Barcelonassa. Luvassa on reippaasti uusia älypuhelinjulkistuksia ja laite-esittelyitä.Muun muassa Sony on mukana messuilla ja kaikesta päätellen sillä on jotakin uutta paljastettavana. Sony Xperian Twitter-tilin kautta nimittäin on jaettu linkki videoon, jossa pyydetään seuraamaan 26. helmikuuta järjestettävää tilaisuutta. Videolla nähdään kämmen, jonka päälle laskeutuu sarja taipuvia viivoja. Se saattaa olla jonkinlainen vihje esiteltävän tuotteen muotoiluun liittyen.