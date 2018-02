Uutispommi – Swype-näppäimistön kehitys loppuu

Android-käyttäjät ovat pitkään saaneet nauttia kolmansien osapuolien kehittämistä näppäimistöistä, jotka tulivat iPhone-käyttäjien saataville vasta iOS 8:n myötä. Näppäimistösovellusten tuki ei ole häviämässä kummastakaan käyttöjärjestelmästä mihinkään, mutta eräs huippusuosittu sovellus on jättämässä Android- ja iOS-käyttäjät.Kyseinen sovellus on miljoonia latauksia kerännyt Swype, jonka puhetunnistuspalveluita kehittävä Nuance osti vuonna 2011 noin 100 miljoonalla dollarilla. Swypen erikoisuutena oli kirjoitusnopeuuta rutkasti lisännyt pyyhkäisykirjoitusmenetelmä, jossa sormea kuljetetaan näyttöpintaa pitkin näppäimistöjen välillä. Syntyneestä polusta sovellus analysoi mitä kirjaimia käyttäjän kirjoittamassa sanassa on ja missä järjestyksessä. Näpyttäminen vaihtui Swypessä kirjainpolkujen piirtelyksi.Swypen aktiivikäyttäjien harmiksi Nuance on päättänyt lopettaa kokonaan näppäimistösovelluksen kehittämisen . Toisin sanoen Swypeä ei tulla enää päivittämään, mutta näppäimistösovellus pysyy edelleen jakelussa Google Playssä ja App Storessa. Asennuksetkin pysyvät toiminnassa, joten akuuttia hätää kehityksen lopettamisesta ei käyttäjille koidu.