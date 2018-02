Snapin toimitusjohtaja – Snapchatin uudistuksiin on vain totuttava

Verkkopalveluihin ja sovelluksiin tehtävät ulkoasu- ja käyttökokemusmuutokset aiheuttavat aina närää ja tuskastusta vahojen käyttäjien keskuudessa, koska he joutuvat "opettelemaan" heille toimivaksi osoittautuneet palvelun käytön uudelleen. Harvemmin muutosta lähdetään vastustamaan kuitenkin adresseilla ja vielä harvemmin sellaisen allekirjoittaa yli 1,2 miljoonaa käyttäjää.Näin on kuitenkin käynyt Snapchatin ulkoasumuutoksen yhteydessä. Pikaviestintä kehittävä Snap tiesi muutoksen herättävän tunteita nykyisissä käyttäjissä, mutta se muutosten nähtiin olevan pakollisia palvelun käyttäjämäärien lisäämiseksi. Snapchatin käytöstä haluttiin tehdä helpompaa eli palvelun käyttölogiikan vaatimaa oppimiskäyrää yritettiin loiventaa. Snapchatin halutaan vetoavan maantieteellisesti laajemmalla alueella sekä eri ikäisiin ihmisiin.Snapin toimitusjohtaja Evan Spiegel on yrittänyt rauhoitella syntynyttä porua vakuuttamalla nykyisille käyttäjille, että he tulevat kyllä tottumaan muutoksiin muutamassa kuukaudessa. Spiegel ei siis aio pyörtää muutoksia, vaan käyttäjien on hyväksyttävä muutos.