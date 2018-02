Galaxy S9:n julkistusvideo vuoti nettiin – Tällainen on S9

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Samsungin on määrä tänään päivittää lippulaivapuhelinmallistonsa Galaxy S9:llä, mutta valitettavasti kovinkaan paljoa kerrottavaa kello 19.00 alkavassa julkistustilaisuudessa ei ole. Tästä ovat pitäneet huoli lukuisat tietovuodot. Tuoreimpana vuotona on Galaxy S9:n virallisen julkistustrailerin päätyminen julkisuuteen.



Video on katsottavissa alla. Puhelimen teknisiä tietoja videolla ei juurikaan käsitellä, mutta ohjelmistotason ominaisuuksia vilahtelee videolla sitäkin enemmän.