Hakusessa edullinen ja tehokas älypuhelin – Uusi Nokia 6 tulee Eurooppaan

aloitti taipaleensa älypuhelinmerkkinä viime vuonna lanseeraamalla Kiinan markkinoilla Nokia 6:n. Tämän vuoden alussa tuli ajankohtaisesti päivittää tämä kyseinen puhelinmalli ja MWC-messuilla uudistetusta Nokia 6 esiteltiin kansainvälisille markkinoille.Uusi Nokia 6 pohjautuu monilta osin edeltäjäänsä, mutta puhelimen runko on aikaisempaa pienempi ja kestävämpi: runko on valmistettu 6000-sarjan alumiinista, joka on käynyt läpi 11 tunnin kahden sävyn anodisointi- ja kiillotusprosessin. Lisäksi laitteen sisuksiin on pakattu suorituskykyisempää rautaa. Esimerkiksi järjestelmäpiirin osalta on siirrytty Qualcommin Snapdragon 630:een, jonka luvataan parantavan puhelimen suorituskykyä 60 prosentilla edeltäjäänsä verrattuna.Puhelimessa on myös parannettu kaksipuolinen kuvaustoiminto, ZEISS-optiikkaa ja USB-C-pikalataus. Uudessa versiossa on myös Nokia-tilaääni sekä Android Oreo -käyttöjärjestelmä.Puhelimesta tulee saataville kolme väriyhdistelmää: musta/kupari, valkoinen/rauta ja sininen/kulta. Uusi Nokia 6 tulee myyntiin huhtikuun alkupuolella, ja sen globaali keskimääräinen vähittäismyyntihinta on 279 euroa ilman veroja ja tukia.