Valtava yrityskauppa kypsyy – Arvo voi olla jopa 160 miljardia dollaria

Matkapuhelinpiirejä kehittävä kertoo aikovansa harkita Broadcomin ostotarjousta , mutta vaatii kauppahinnan olevan 160 miljardin dollarin tasolla. Broadcom on tehnyt Qualcommista kuluvan vuoden aikana muutamia tarjousehdotuksia, mutta ne on toistaiseksi hylätty liian alhaisina.Qualcommin osakkeen arvo mateli vuonna 2017 muun muassa Applen kanssa syntyneen oikeusriidan takia. Osakkeen alhainen hinta herätti langattomia piirejä kehittävässä Broadcomissa mielenkiinnon ja se päätti tehdä viime vuoden lopulla ostotarjouksen koko yhtiöstä. Qualcommin osakkeen arvo ponnahti välittömästi tarjouksen tekemisen jälkeen.Tarjoukset eivät ole miellyttäneet Qualcommin johtoporrasta, minkä takia yhtiöt eivät ole päässeet neuvotteluissa puusta pitkälle. Qualcommin nykyinen markkina-arvo on noin 100 miljardia dollaria, joten Qualcommin johtajat vaativat Broadcomilta messevää preemiota nykyiseen kurssiin nähden. Qualcomm ilmoitti aiemmin korottavansa hollantilaisesta NXP Semiconductorista tehtyä ostotarjousta 38 miljardista dollarista 44 miljardiin dollariin.Mikäli yrityskauppa toteutuu 160 miljardin dollarin arvolla, olisi kyseessä yksi historian suurimmista yrityskaupoista.Suomalaisille Broadcom on tuttu esimerkiksi Nokian vanhan modeemikehityksen jatkajana. Nokia myi aikoinaan liiketoiminnan Renesasille, joka lopetuspäätöksen jälkeen päätyi myymään liiketoiminnan Broadcomille.