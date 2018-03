Nämä ovat Suomen suosituimmat älypuhelimet juuri nyt

Honor 8 Honor 6A Apple iPhone SE Samsung Galaxy J3 (2017) Honor 9 Nokia 6 Nokia 8 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S7 Apple iPhone 6 Nokia 3310 Samsung Galaxy J5 (2017) Huawei P10 Lite Apple iPhone X

Operaattoreiden juuri julkaisemien myyntilistausten perusteella suomalaiset ovat tykästyneet edullisiin ja laadukkaisiin älypuhelimiin. OnePlus 5T jatkaa edelleen Elisan kuluttajalistauksen ykkösenä, kun taas DNA:lla myydyin älypuhelin oli Honor 8. Telian kuluttajamyyntiä hallitsi ehkä hieman yllättäen jo vuoden vanha Galaxy S8.DNA:lla myynnin kärjessä olivat myös Honor 6A sekä Applen valikoiman kaikkein edullisinta tarjoamaa edustava iPhone SE. HMD Globalin myymät Nokia-brändätyt Android-laitteet ylsivät myös hyville sijoituksille. Applen viime syksyn uutuuksista DNA:n listalle pääsi 15. sijalle iPhone X.iPhone X:n korkea hinta karkottaa useimmat kuluttajat katsomaan muita puhelimia, mutta Telian asiakaskunnassa se on osoittautunut suosituksi – iPhone X sijoittui kuluttajalistalla neljänneksi. Edellä olivat iPhone SE, iPhone 8 ja 8 Plus sekä listaykkönen Samsung Galaxy S8.Elisalla uusimmat iPhonet eivät päässeet top 10:een, jonka on miehittänyt pääasiassa huomattavasti edullisemmat puhelinmallit ja aiempien vuosien lippulaivat. Esimerkiksi Galaxy S7:lle näyttäisi löytyvän edelleen hyvin kysyntää.