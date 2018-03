Tämä päivitys kannattaa ladata – Skype toimii paremmin vanhoissa puhelimissa

Vanhat käyttöjärjestelmäversiot unohtuvat sovelluskehittäjien keskuudessa nopeasti, mutta Androidilla tähän ei ole välttämättä varaa. Iso osa Android-laitteista kun käyttää vanhoja ohjelmistoversioita, joten käyttökokemuksen optimoinnissa pitää ottaa huomioon monenlaiset järjestelmät jos haluaa maksimoida laitetuen.Microsoftilla on ymmärretty tämä, minkä johdosta se on päättänyt optimoida Skype-viestintäsovellusta vanhoille Android-puhelimille sopivaan muotoon. Levitykseen tullut päivitys on suunnattu puhelimiin, joissa käytetään Android-versioita 4.0.3–5.1. Uusin Android on versionumeroa 8 kantava Oreo. Vanhoille laitteille suunniteltu päivitys vaatii puhelimelta vähemmän käyttömuistia, minkä lisäksi se keventää tallennustilavaatimuksia.Kaiken lisäksi päivitys parantaa äänen- ja kuvanlaatua sekä suorituskykyä.Isot ohjelmistotalot ovat alkaneet ottaa huomioon yhä paremmin alhaisilla teknisillä tiedoilla varustettuja laitteita, joita käytetään paljon kehitysmaissa, kuten Intiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Esimerkiksi Facebook on esitellyt Messenger Liten ja Googleltakin on tullut ankarasti optimoitu Android Go -käyttöjärjestelmäversio, minkä lisäksi tärkeimmistä Google-palveluistakin on julkaistu kevennetyt Go-versiot.