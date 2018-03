Ratkaisu etukameraongelmaan – Tuleeko pop up -kameroista uusi hitti?

Viime vuonna isojen puhelinmerkkien keskuudessa alkoi trendi, jossa puhelimen etupuolelta haluttiin siivota kaikki tarpeellinen ja tarpeeton pois jotta näytön pinta-ala saataisiin maksimoitua. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut etukamera: sitä kun ei saada mitenkään järkevästi upotettua näyttöön, eikä sitä voi siirtää takapuolellekaan.Androidin alkuperäisen perustajan, Andy Rubinin, uuden älypuhelinyhtiön tuotekehityksen insinööreillä ja suunnittelijoilla on kuitenkin välähtänyt: etukameranhan voisi upottaa puhelimen sisään ja tarpeen vaatiessa sen saisi ejektoitua ulos. Etukamerasta siis tehtäisiin jonkinlainen pop up -kamera.Samaa ideaa on kehitelty myös Vivon insinöörien päissä. Yhtiö nimittäin esitteli Mobile World Congressissa Vivo Apex -nimistä puhelinta , josta todella löytyi pop up -tyyppinen etukamera. Andy Rubin huomautti kuitenkin twiitissään, että Essential on pohtinut konseptia jo aikoja sitten: patenttihakemus laitettiin vireille jo vuonna 2015