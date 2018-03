Testi paljastaa kuinka paljon akkujen vanhentuminen hidastaa iPhonea

Applen hiljattainen akkuskandaali lopulta ratkesi varsin positiivisesti, kun Apple kertoi tuovansa päivityksen, jonka myötä on käyttäjän käsissä kuinka laitteen suorituskykyä/akkukestoa käsitellään.



Akkufiaskossa oli kyse tietysti Applen älypuhelimista löytyvästä ominaisuudesta, jonka myötä vanhentuvan akun myötä laitteen ohjelmisto tahallisesti hidasti puhelinta, jotta sai pidettyä jotakuinkin kiinni akkukestosta ja akun terveydestä.

Sinänsä varsin fiksu ominaisuus, jos akkukestoa arvostaa suorituskykyä enemmän, koettiin erittäin epäilyttävänä erityisesti, koska yhtiö ei kertonut siitä kuluttajille millään tavalla.



Päivityksen myötä ongelmaan tulee ainakin näennäinen ratkaisu, kun akun terveystilasta, maksimikapasiteetista ja suorituskyvystä kerrotaan omassa valikossa. Ainoa todellinen korjaus on uusia akku puhelimeen, mutta millaiset ovat muutokset jos uuden akun asentaa suorituskyvyn takia?



Tähän on nyt tullut onneksi varsin selkeä vastaus YouTube-videon muodossa, sillä Bennett Sorbon videolla esitellään iPhone 6s:n suorituskykyä ennen ja jälkeen akun vaihdon.



Testissä avattiin yksinkertaisesti useita sovelluksia ja pelejä peräkkäin ja mitattiin yhteisaika toimintoihin. Lopussa uudella akulla varustettu laite tarjosi parempaa suorituskykyä reilun minuutin aikaerolla. Melko merkittävä ero, kun testin kokonaismitta oli vain noin viitisen minuuttia.



Muutaman kympin sijoituksella saa siis olennaisesti lisää potkua ainakin vanhaan iPhone 6s -malliin.