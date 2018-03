Facebook toi videopuhelut Messenger Liteen

Facebook on kertonut tänään, että se on uudistanut Messenger Lite -sovellustaan yhdellä olennaisella uudella ominaisuudella. Kyseessä on tietysti videopuhelut, jotka saapuvat nyt myös Messengerin kevytversioon.



Messenger Lite on maailman toiseksi suosituimman viestisovelluksen kevytversio, joka tarjoaa pääsovelluksen tärkeimmät ominaisuudet, mutta vanhemmille ja vähemmän tehokkaille Android-laitteille soveltuvassa muodossa.

Aiemmin sovelluksen kenties olennaisin puute on ollut videopuheluiden tuki. Nyt tuki on tuotu uuden version myötä. Facebookin mukaan videopuhelut ovat erittäin suosittuja, joten on vain luonnollista, että kaikki yli miljardit käyttäjät pääsevät kokemaan sen.



Messenger-sovelluksessa viime vuonna videpuheluita otettiin yli 17 miljardia kertaa, joka on yli tuplat edellisvuoteen nähden.



Messenger Lite tukee videopuheluiden lisäksi viestittelyä tekstein, kuvin ja äänipuheluin ja se toimii tietysti yhteen Messenger-sovelluksen kanssa. Kokoa Messenger Litellä on vain 10 megatavua ja se toimii hitaammillakin laitteilla vikkelästi.