Android P julki – Tältä se näyttää

Google siirtyi muutamia vuosia sitten uuteen julkaisurytmiin Androidin kehityksessä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tulevasta Android-versiosta saadaan esimakua jo näin kevään korvalla. Tällä kertaa Google on paljastanut sovelluskehittäjille myöhemmin syksyllä julkaistavan Android P:n saloja.Android P sisältää joukon visuaalisia muutoksia käyttöliittymään. Ikonit ovat pyöreälinjaisempia ja pelkistetympiä, kuten nykyiseen muotiin sopii. Lisäksi Asetukset-sovelluksen ulkonäköä on uudistettu ja ilmoituskeskuksen ilmekin on saanut kohotuksen. Kaikkein suurin muutos visuaalisella puolella on kuitenkin Androidin sisään leivottu tuki yläreunan etukameralovelle.Uusimmissa high-end-älypuhelimissa on siirrytty kookkaisiin näyttöihin, minkä johdosta etukamera on sijoitettu ikään kuin näytön päälle. Tämä pitää ottaa huomioon käyttöliittymäsuunnittelussa, sillä kameran kohdalle ei pidä sijoittaa mitään käyttöliittymäelementtejä, ettei sovelluksen käyttö hankaloidu turhaan.Android P tukee myös usean kameran yhtäaikaista käyttöä, minkä lisäksi sovellusten oikeutta käyttää mikrofonia ja kameraa taustalla on rajoitettu. Formaattitukeen on lisätty HDR VP9 Profile 2 ja HEIF. Androdi P sisältää myös tuen sisätilapaikannukselle Wi-Fi RTT:n (Round-Trip-Time) avulla.Jos Android P:n uudistukset tuntuvat vaatimattomilta, niin ei hätää. Google kertonee suuremmista muutoksista vasta Google I/O:n aikaan tulevana kesänä.