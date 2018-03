Suurten Samsungien taistelu: Kumpi kannattaa hankkia, Galaxy S9+ vai Note8?

Vertailussa

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note8 Mitat

158,1 x 73,8 x 8,5 mm

162,5 x 74,8 x 8,6 mm Paino

189 g

195 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

Android 7.11 Nougat (pian Oreo) Näyttö

6,2", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

6,3", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED RAM

6 GB

6 GB Tallennustila

64 / 128 / 256GB

64 / 128 / 256GB Kamera

2x12 MP (f/1.5 tai f/2.4) ja 8 MP (edessä)

2x12 MP (f/1.7 + f/2.4) ja 8 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, takana Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Exynos 8895 (10 nm) Akku

3500 mAh

3300 mAH Hinta

999 €

999 €

Samsung esitteli helmi-maaliskuun vaihteessa MWC-messuilla Barcelonan auringossa uudet Galaxy S -sarjan huippupuhelimet. Galaxy S9 ja Galaxy S9+ eivät kuitenkaan pitäneet sisällään mitään mullistavaa, joten onko niistä edes viime vuoden mallin korvaajiksi?Tietysti Galaxy S9 täytyy olla parempi kuin Galaxy S8, sehän on kyseisen laitteen ainoa pointti. Aivan yhtä selvää ei kuitenkaan ole, että sisarlaite Galaxy S9+ päihittää viime syksynä esitellyn Note8-mallin, ainakaan aivan kaikilla osa-alueilla. Otetaanpa siis selvää, kumpi näistä suurista Samsungeista kannattaa lisätä ostoskoriin.Jos yksi osa-alue löytyy, jossa uutuusmalli päihittää varmasti puoli vuotta vanhemmän Note-mallin, niin se on suoritin. Samsungin uusi Exynos 9810 -järjestelmäpiiri tarjoaa taatusti enemmän potkua kuin viime vuoden malli, Exynos 8895. Prosessorien lisäksi myös tiedonsiirto on potentiaalisesti vauhdikkaampaa, joskin tällöin pitää päästä yli gigabitin latausnopeuksiin.Näytön osalta ne ovat liki prikulleen samanlaiset, mutta Note8:n paneeli on hieman suurempi, joskin kokoa laitteella on myös hieman enemmän joka suunnassa. Myös painoa on pari grammaa extraa Note8:ssa, joka voi selittyä mm. S Pen -kynällä.Teknisesti laitteita onkin vaikea erottaa toisistaan. Yksi ero on Samsungin uuden kameran mekaanisessa aukossa, joka todennäköisesti parantaa kuvausta hieman, erityisesti vähäisessä valossa. Molemmissa on kuitenkin kaksoiskamera optisella kuvanvakauksella ja etukamerana sama 8 megapikselin automaattitarkenteinen selfie-kamera.Muotoilusta löytyy toki eroja, ja kenties tärkeimpänä uudistuksena viime vuotisiin Samsung-malleihin takapaneelista löytyvä sormenjälkilukija on sijoitettu kameramoduulin alle eikä vierelle. Tämä on erityisen tärkeää juuri suuremmissa laitteissa, joissa ulottuminen laitteen yläosaan voi olla vaikeaa.Kaiken kaikkiaan suurin ero on tietysti S Pen -kynässä, jota ei ole Galaxy S9+:ssa lainkaan. Mikäli kynää ei kuitenkaan halua, niin noin samaan hintaan saa enemmän potkua, isomman akun sekä hieman paremman kameran. Erot eivät kuitenkaan ole valtavat ja pian kun Note8 saa myös Android 8 Oreo -päivityksen ja kenties hinta tippuu alle 900 euron, niin valinnan voi helposti osoittaa siihenkin suuntaan.