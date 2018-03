Huaweilta uusi Y9-älypuhelin kahdella kaksoiskameralla

Huawei on esitellyt uuden Y-sarjan älypuhelimen Thaimaassa. Kyseessä on uusi keskiraskaan sarjan Huawei Y9 -malli, joka tarjoaa mm. Honor-laitteista tuttua muotoilua ja ominaisuuksia.Malli tarjoaa mm. suuren n. kuuden tuuman IPS-kosketusnäytön, joka kattaa liki koko etupaaneelin ja tarjoaa siis 18:9-kuvasuhteen. Resoluutio on Full HD+ eli 1080 x 2160, joka on tuttu mm. OnePlus 5T:stä.Sisuksista löytyy Kirin 659, joka on selkeästi keskisarjan suoritin, joten sen osalta suorituskyky jää jälkeen huippupuhelimista. Sama piiri löytyy kuitenkin mm. Mate 10 Litestä ja Honor 9 Litestä, joten missään nimessä surkea piiri ei ole kyseessä.RAM-muistia on kolme gigatavua ja tallennustilaa 64 gigatavua, joten ainoastaan gigatavun ero Mate 10 Liten neljään gigatavuun.Kameran osaltakin ilmeisesti ollaan otettu palasia Mate 10 Litestä, sillä samaiset 16 megapikselin takakamera ja 13 selfie-kamera löytyvät myös Y9:stä. Molempia avustaa myös sama 2 megapikselin syvyyskamera.Valitettavasti Huawei ei ole vielä paljastanut hintatietoja, eikä tässä vaiheessa myöskään tiedetä milloin, jos lainkaan, se saapuu Eurooppaan. Hinnaksi saksalaislähde arvioi n. 200 euroa, joka olisi kyseisestä paketista varsin mukavan vähän.