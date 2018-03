PUBG:n kilpaveli Fortnite saapuu PC:ltä ja konsolilta nyt älypuhelimille

Viimeaikojen suosituimpiin peleihin kuuluvat ehdottomasti PlayerUnknown's Battlegrounds, eli tuttavallisemmin PUBG, sekä myöhemmin sen kanssa battle royale -tyylisten pelien suosiosta kilpaileva Fortnite.Nyt näistä jälkimmäisen kehittäjä on paljastanut, että tulossa on mobiilipeli. Kyseisessä genressä pelaajat kilpailevat joko yksilöinä tai tiimeinä viimeisen eloonjääjän tittelistä asein, välinein ja strategioin.Epic Gamesin Fortnite on viime aikoina vienyt melkoisesti huomiota viime vuoden sensaatio PUBG:ltä ja uusi julkistus entisestään vahvistaa Fortniten asemaa. Esimerkiksi Twitch-katsojien määrässä Fortnite on jutun kirjoitushetkellä PUBG:n edellä.Nyt Fortnite Battle Royale on saapumassa siis myös mobiililaitteisiin. Epic Gamesin mukaan sama 100 pelaajan peli konsoleilta ja PC:ltä saapuu nyt tabletteihin ja älypuhelimiin. Yhtiö lupaa samaa pelattavaa, saman kartan, saman sisällön ja samat päivitykset, joten mobiilipelaajan ei pitäisi jäädä paljosta paitsi.Maanantaista alkaen pelaajat voivat rekisteröityä Applen iOS-alustalle tehtävään ensijulkaisuun Fortnite-sivustolla , joka toteutetaan kutsuilla. Android-tuki saapuu puolestaan seuraavien muutaman kuukauden aikana.Mikä vielä hienompaa, niin Epic Games kertoo yhdessä Sonyn kanssa työstäneensä ristiinpelaamista, joka mahdollistaa mobiilipelaajien taistelevan yhdessä esimerkiksi PC- tai PS4-pelaajien kanssa. Toki pelaajat voivat valitessaan kamppailla myös ainoastaan mobiilipelaajia vastaan.Onkin huimaa nähdä kuinka Epic Games on saanut toteutettua PC- ja konsolipelin kaltaiset grafiikat ja ominaisuudet mobiiliin ja kuinka pelaaminen eri alustojen välillä toimii.