Apple osti aikakauslehtien Spotifyn – Kympillä kuussa luettavaa

Jatkuvasti kuukausimaksullisista palveluista on tullut suoratoistopalveluiden yleistymisen myötä erittäin yleinen liiketoimintamalli, johon myös Apple on lähtenyt parin viime vuoden aikana mukaan. Apple on esimerkiksi siirtymässä pois iTunesin digitaalisista latauksista ja markkinoi asiakkailleen kuukausimaksullista Apple Musicia.Kuukausimaksulliinen bisnesmalli kiinnostaa Applea myös muissa medialuokissa, se on nimittäin ostanut aikakauslehtiä Spotify-tyylisesti tarjoavan Next Issue Median . Next Issue Median keihäänkärkituote on Texture-sovellus, jonka käyttäjä voi lukea niin paljon lehtiä kuin vain haluaa 9,99 dollarin kuukausimaksua vastaan. Texturessa on mukana noin 200 aikakauslehteä.Apple ei ainakaan tällä haavaa aio tehdä mitään muutoksia yrityksen ja sen kehittämän Texture-sovelluksen toimintaan, joten palvelu tulee jatkossakin olemaan saatavilla Android-laitteille sekä Windowsille. Jää nähtäväksi aikooko Apple sulauttaa Texturen toiminnallisuuksia Apple News -palveluun.