Google uusii puettavaa Androidia: Uusi nimi ja uusia ominaisuuksia

Google on virallisesti muuttanut sen puettavan teknologian käyttöjärjestelmäbrändiä. Android Wear on nyt virallisesti Wear OS. Uusi sivusto esittelee uutta Wear OS -käyttöjärjestelmää, joka on päivitetty versio Android Wearista. Kyseessä on tässä vaiheessa pääosin uusi nimi ja imago, mutta myös uusia ominaisuuksia voidaan odottaa lähiaikoina.Mainospuheissa käyttöjärjestelmä muuntuu muotoon "Wear OS by Google", joka lienee tarpeen koska nimestä ei löydy Googleen yhdistävää Android-termiä. Väreistä toki logon tunnistaa aidoksi Google-tekeleeksi.Vaikka Android Wear tarjoaa moniin tavoin monipuolisempaa toimintaa kuin Applen kilpailevat watchOS-kellot, niin hakujätti ei ole saanut alustaa haluamallaan tavalla kasvuun. Ongelmia alustasta toki löytyy, joka juontuu varmasti monilta osin varsin monipuoliseen kellotarjontaan, joiden ominaisuuksissa on kovasti eroavaisuuksia.Miksi Android jätettiin pois nimestä? Google itseasiassa haluaa laajentaa puettavan teknologian imagoa myös Androidin ulkopuolelle, ja jo Android Wear on toiminut yhteen iOS:n kanssa. Toiminta ei kuitenkaan ole missään nimessä ollut saumatonta, joka toivottavasti parantuu uuden nimen ja ilmeen ohella.Google onkin todennäköisesti havainnut, että monet eivät välttämättä pidä Apple Watchia parhaimman näköisenä ja jo aiemman Android Wear -version käyttäjissä kolmannes on iPhone-käyttäjiä, kertoo Android Central Wear OS by Google toimii Android 4.4 -laitteista alkaen sekä iOS:llä mikäli laitteesta löytyy iOS 9.3 tai uudempi.