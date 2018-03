Pixel-puhelinten loistavan potrettimoodin takana olevan teknologia avoimeksi

Googlen viime vuoden Pixel 2 -puhelimet näyttävät ulkoisesti varsin tylsiltä eivätkä ne edes paperilla vaikuta kovin erikoisilta. Esimerkiksi laitteen takaosasta paljastuu vain yksi kamerasensori, joten miten se voisi olla yhtä hyvä kuin iPhone X:n kaksoiskamera tai tulevan Huawei P20:n kolmoiskamera?Monet pitävät silti Pixel 2:ta edelleen markkinoiden parhaana älypuhelinkamerana, ja taustalla on Googlen ykkösvahvuus: ohjelmisto. Yksi esimerkki Googlen softaosaamisesta on potrettimoodi, joka toimii niin etu- kuin takakameralla eikä vaadi kahta erillistä linssiä.Googlen tekoälyyn pohjautuva järjestelmä toimii paremmin kuin kilpailijoiden kaksoiskameroihin ja niiden polttovälieroihin perustuva potrettimoodi. Taika Googlen kameraohjelmistossa on niin kutsuttu semanttinen kuvan segmentointi (semantic image segmentation), jonka avulla kamera tunnistaa etualalla olevat ihmiset taustasta.Google on alkuviikosta julkaissut avoimeksi lähdekoodiksi kyseisen teknologian uusimman ja parhaimman version, jota se kutsuu nimellä DeepLab-v3+. Niinpä teknologiaa voivat hyödyntää jatkossa myös muut valmistajat.Tietysti kyseessä ei ole valmis ohjelma esimerkiksi Pixel 2 -puhelimen kameraohjelmiston muodossa, vaan tekoälymallinnos, jonka käyttäminen vaatii omaa kameraohjelmiston implementointia ja muuta osaamista.Lisätietoa teknologiasta löytyy Google Research Blogista