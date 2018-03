HTC haastaa isot puhelimet – Tältä näyttää U12+

Maaliskuun alussa paljastettiin HTC:n kehitteillä olevan U12-lippulaivapuhelin tekniset tiedot ja nyt verkkoon on livahtanut kuvia puhelimen kookkaammasta Plus-versiosta.Evan Blassin julkaisemien kuvien perusteella U12+ ja täten todennäköisesti myös U12 noudattaa hyvin konventionaalista nykyaikaista muotoilua. Mitään suurta kerrottavaa muotoilullisista ratkaisuista ei siis saa, mutta U12+:n takakuoren komponentit muodostavat äimistyneen naaman – liekö kyse tarkoituksellisista sijoitteluista. Puhelimessa on joka tapauksessa kaksoiskamera sekä massiivinen näyttö, joka on pakottanut siirtämään sormenjälkilukijan puhelimen takapuolelle.Puhelimen ytimessä on Qualcommin kehittämä Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri sekä kuusi gigatavua käyttömuistia. Myyntiin puhelin tulee toukokuun aikana.