Samsung uudisti AR-emojit Disney-hahmoilla

Samsungin hiljattain julkaistut Galaxy S9 -laitteet eivät tuoneet juurikaan mitään uutta ja yllättävää. Käytännössä laitteiden tärkeimmät uudistukset olivat kameran vaihtuva aukko sekä uudet AR-emojit.



Näistä jälkimmäistä ominaisuutta Samsung on parantanut nyt jälkikäteen uusilla hahmoilla.

AR-emojit ovat Samsungin vastine Applen iPhone X:ssä esittelemille animojeille. Kyseessä ovat siis etukameran avulla käyttäjän kasvonliikkeitä seuraavat animoidut emoji-hahmot.



Nyt Samsung on yhteistyössä Disneyn kanssa tuonut pari uutta hahmoa, joiden naamaa pääsee vääntämään. Uudet hahmot ovat Disneyn suosikit Mikki ja Minni Hiiri, jotka saapuivat uuden päivityksen myötä Samsungin laitteisiin.



Samsung jatkaa Disneyn kanssa yhteistyötä myös jatkossa, ja AR-emojeiksi on tulossa tuttuja kasvoja ainakin Zootopia, The Incredibles ja Frozen-elokuvista.



Ehkäpä tämän myötä ominaisuudesta on aidosti iloa käyttäjille, vai mitä olet mieltä?