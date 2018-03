Applelta kuullaan vielä isoja uutisia – Kehittää iPhoneihin oman näyttöteknologian

Apple voi seuraavan muutaman vuoden aikana siirtyä ensimmäistä kertaa historiassa itse kehittämiinsä näyttöpaneeleihin. Toistaiseksi Applen laitteissa on käytetty aasialaisten paneelivalmistajien näyttöjä, joiden teknologiseen kehitykseen yhtiöllä ei ole ollut erityisen suurta sanavaltaa.Parhaillaan Apple kehittää ja valmistaa pienimuotoisesti omia tuotekehitystarpeita varten microLED-näyttöjä. Bloombergin tietojen mukaan Apple on jo onnistunut kehittämään toimivan microLED-näytön Apple Watchiin, joten teknologia voisi olla kaupallistettavissa seuraavan parin vuoden sisällä. Toimiva microLED-näyttö valmistui vuoden 2017 lopulla, joten kyse on suhteellisen tuoreesta asiasta.Apple osti microLED-valmistaja LuxVuen vuonna 2014. Tämän jälkeen yhtiö perusti näyttökehitysyksikön Taiwaniin ja hyvien kokemusten jälkeen siirsi kehitystoiminnan Kaliforniaan.Erikoista microLED-näytöissä on se, että niiden taustavalaistus on alipikselikohtainen. Toisin sanoen punainen, vihreä ja sininen alipikseli valaistaan itsenäisesti. Tuloksena on kirkkaampi ja vähemmän virtaa kuluttava näyttö, joka päihittää laadullisesti jopa OLED-paneelit. Sony kehitti vastaavaa näyttötuotetta CrystalLED-nimellä, mutta siitä ei ole kuulunut mitään enää useaan vuoteen.Todennäköisesti microLED-näyttöjä ei nähdä iPhoneissa vielä useaan vuoteen. Apple käynnistänee massatuotannon pienemmistä tuoteryhmistä – esimerkiksi Apple Watch voisi toimia sopivana käynnistysalustana.