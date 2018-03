Nokian hirviökamerapuhelin saa haastajan – Tässä puhelimessa on 40 MP:n kamera

Nokian 808 Pureview- ja Lumia 1020 -älypuhelimet muistetaan yhdestä seikasta: massiivisesta 41 megapikselin kamerasta. Puhelimet ovat saamassa modernimman haastajan, sillä Huawei on päättänyt lisätä pian esiteltävään Android-puhelimeensa 40 megapikselin kenno.Näin väittää ainakin saksalainen WinFuture.de-verkkosivusto , jonka lähteiden mukaan Pariisissa esiteltävässä Huawein P20 Pro -älypuhelimessa on paitsi kolmoiskamera niin pääkameran kennossa on jopa 40 megapikselin kenno. Monokromaattisessa kennossa valoherkkiä pikseleitä on sen sijaan 20 miljoonaa kappaletta ja telekamerassa on tyydytty ainoastaan kahdeksan megapikselin kennoon.WinFuturen uutisessa paljastetaan kaikki muutkin tekniset tiedot. Maaliskuun 27. päivänä esiteltävässä puhelimessa on Kirin 970 -järjestelmäpiiri, kuusi gigatavua käyttömuistia, 6,1 tuuman näyttö (2240x 1080 pikseliä), 4000 milliampeeritunnin akku ja 24 megapikselin etukamera. Hintaa P20 Prolla on rapsakat 899 euroa.