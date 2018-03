Seuraavan Galaxy Noten sormenjälkilukija saattaa olla näytössä

Sormenjälkilukija on ollut muutaman vuoden ajan ominaisuus, joka löytyy liki kaikista vähänkään paremmin varustelluista älypuhelimista. Viime vuoden puolivälin tienoilla tosin sen sijainnista kohistiin melkoisesti.Reunuksettomat näytöt nousivat sellaiseen suosioon, että sormenjälkilukija ei mahtunut enää näytön alapuolelle perinteiseen kotinäppäimeen. Kotinäppäin katosikin pitkälti ja sormenjälkilukija muutti takapaneeliin, tai iPhone X:n kohdalla häipyi kokonaan.Jo viime vuonna kuitenkin esiteltiin ensimmäistä kertaa teknologiaa, jolla lukijan pystyy edelleen sijoittamaan etupuolelle. Näytön alla oleva lukija on tähän mennessä löytynyt jo muutamasta prototyypistä, mutta suurempaa julkaisua se ei ole vielä saanut.Myöhemmin tänä vuonna se kuitenkin saa mahdollisesti ensimmäistä kertaa suuremman luokan julkaisun. Huhut ovat arvioineet, että yksi tällaisista puhelimista voisi olla Samsungin Note 9, jota odotetaan alkusyksystä.Tunnettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että Samsung sisällyttää Synapticsin kehittämää teknologiaa tulevaan Note-laitteeseen. Korea Heraldin saamien tietojen mukaan Kuo on kuitenkin väärässä, ja Samsung voi hyvinkin tuoda teknologian juuri Note 9:n näytön alle. Lopullinen päätös siitä tehdään lähteen mukaan tässä kuussa, ja on voitu siis jo tehdä.Lisäksi Samsungin ratkaisuun kerrotaan olevan yksi käytännönläheinen syy. Sormenjälkilukijan sijainti takaosassa, ja erityisestin kameran alapuolella on vaatinut tilaa akulta, joka vaikuttaa kapasiteettiin ja siten tietysti myös akkukestoon.