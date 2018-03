Suomalainen peliyhtiö teki iPhone X:stä työkalun – Mallintaa pelihahmojen ilmeitä

Applen viime syksynä esittelemä iPhone X sisältää tarkkuudestaan paljon kehuja keränneen TrueDepth-kamerajärjestelmän, jota Apple käyttää esimerkiksi Face ID -tunnistusjärjestelmän pohjana. Puhelimeen ei ole tarvinnut lisätä sormenjälkilukijaa, koska kolmiulotteisen kasvojentunnistuksen on nähty olevan paljon tarkempi.Face ID:n lisäksi Apple on hyödyntänyt TrueDepth-kameraa hauskoissa animoji-hahmoissa: kyse on käytännössä kolmiulotteisista emoji-hahmoista, joiden päiden ja kasvojen liikkeitä voi ohjata vääntelemällä omia kasvoja.Suomalainen Next Games -peliyhtiö on keksinyt iPhone X:n TrueDepth-kameralle tuottavaakin käyttöä. Sen tarkkuus nimittäin soveltuu esimerkiksi mobiilipelien hahmojen kasvojen ja ilmeiden rekostruointiin. Unityyn yhdistetyn iPhone X:n avulla pelikehittäjä voi luoda mallin pelihahmon ilmeistä vääntelemällä omaa naamaansa TrueDepth-kameran edessä.Next Gamesin luovajohtaja Mikael Achren esittelee-pelin kehityksessä käytettävää järjestelmää The Vergen julkaisemalla videolla