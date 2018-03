Apple korjaa Sirin tietoturvaongelman, jonka avulla pääsee nyt käsiksi lukitun iPhonen viesteihin

Hiljattain Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmästä havaittiin ongelma, jonka hyväksikäyttö mahdollisti viestien sisällön paljastumisen ilman laitteen lukitusta. Kyseessä on Sirin ominaisuus, jolla avustajan pystyy laittaa lukemaan viestejä ääneen.Tämä ominaisuus on käytössä, vaikka laite olisi lukittu. Olipa kyseessä vaikka iPhone X ja sen superturvallinen kasvojentunnistus, jolla näytöllä oleva ilmoitus ei kerro viestin sisältöä ilman oikeita kasvoja, niin silti Siri pystyy lukemaan viestin sisällön lukitusta laitteesta. Ongelma koskee muun muassa sähköpostisovelluksia sekä WhatsAppia ja muita some-sovelluksia, mutta iMessageen sillä ei ole vaikutusta.Apple on kuitenkin nyt vahvistanut MacRumorsille , että ongelma on tiedostettu ja siihen tuodaan korjaus tulevassa ohjelmistopäivityksessä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti keväälle suunniteltua iOS 11.3 -päivitystä, jota on odotettu pitkään ja hartaasti.Tämän korjauksen lisäksi iOS 11.3 -versiosta odotetaan erityisesti parannuksia akunhallintaan . Applen kaikessa hiljaisuudessa tekemä laitteiden hidastus akkujen terveyden suojelemiseksi paljastui loppuvuodesta, ja sittemmin Apple on kertonut useista uusista akkuominaisuuksista, joita tulevassa päivityksessä nähdään.Tällä hetkellä tosin helpoin tapa korjata ongelma, jos sitä pitää tarpeeksi vakavana uhkana, on säätää asetuksista Siri pois päältä, kun laite on lukittuna.