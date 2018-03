Opas: Pakota sovellus vaakatasoon Androidilla

Android-puhelimissa on tyypillisesti mahdollista valita ruudun kierto helposti pikavalikoista. Yleensä valittavissa olevat vaihtoehdot ovat "pakota näyttö pystysuuntaan" ja "kierto", joista kierto tunnistaa laitteen asennon ja kääntää näytön vaakasuuntaan (ns. landscape -tila).Ongelmia syntyykin siinä vaiheessa, kun laitetta haluaa käyttää nimenomaan vaakasuuntaan pakotettuna – tähän valintaa ei ole.Tyypillisesti tällainen tilanne syntyy, kun haluaa katsoa vaikkapa videota Chrome-selaimella vaakatasossa, sohvalla tai sängyllä makoillessa. Tällöin automaattinen näytön kierto osoittaa huonoimmat puolensa: Usein puhelin ei ole tällöin täysin vaakatasossa katsojan kädessä, vaan pahimmillaan puhelin vaihtelee pystysuunnan ja vaakatason välillä jatkuvasti, sen mukaan miten käsi sattuu heilahtamaan puhelinta pitäessä.Onneksi tähänkin löytyy ratkaisu, jolla vaakasuunnan saa pakotettua käyttöön.Pieni, ilmainen ja mainosvapaa ohjelma nimeltähoitaa homman - ja paljon muutakin.Sovelluksen asennuksen jälkeen puhelimen pikavalikkoon ilmestyy uusi tilarivi, josta löytyvien pikanappien avulla puhelimen ruudun kierron saa haluamakseen. Mukana on myös hieman erikoisempia vaihtoehtoja, kuten vaikkapa ylösalaisin oleva pystysuuntainen kierto.Sovellus toimii lähes kaikkien Androidin sovellusten kanssa varsin näppärästi - ongelmia tulee lähinnä sovelluksista, jotka eivät "taivu" vaakatasoon oikein mitenkään, mutta näitä on erittäin harvassa.Kokeilluista sovelluksista vaakatasoon taipuivat mukisematta ainakin Google Maps, Instagram, Chrome ja Growtopia.ja tarjoavat ainoastaan automaattisen kierron pystysuuntaan kääntämiseksi - eli tabletinkin saa halutessaan pakotettua pysymään pystysuunnassa sovelluksen avulla.