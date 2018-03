Microsoft Edge on nyt ladattavissa iPadille ja Android-tableteille

Aiemmin tässä kuussakertoi alkavansa testata julkisesti tableteille räätälöityä versiota-selaimesta, joka ilmestyi iPhonelle ja Android-puhelimille jo viime syksynä iPadeille ja Android-tableteille kustomoitu versio Edgestä on nyt valmis ja se on laitettu jakoon Applen App Storeen sekä Google Play -sovelluskauppaan Nykyaikaiselle selaimelle ominaiseen tyyliin Windowsilla aloitettua selausistuntoa voi halutessaan jatkaa iOS:llä tai Androidilla, kunhan mobiililaitteesta löytyy Edge-selain. Tämä lienee se suurin syy ladata Edge mobiiliin jos tykkäät käyttää Microsoftin selainta desktopilla.Edgen iPad-versiota on kritisoitu jo nyt siitä puuttuvan split screen -tuen takia. iPadin omistaja ei voi siis selata verkkoa Edgellä ja tehdä samanaikaisesti jaetulla näytöllä toisella sovelluksella jotakin muuta.