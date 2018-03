Vihdoinkin – Apple Watchin ulkonäkö uudistuu

KGI Securitiesin Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo arvioi Apple Watch -älykelloon olevan tulossa tänä vuonna ensimmäinen muotoilullinen uudistus. Kello on vuoden 2015 esittelyn jälkeen pitänyt alkuperäisen muotoilullisen linjan, mutta tänä vuonna Apple aikoo viedä sen "trendikkäämpään" suuntaan.Kuo ei paljasta sijoittajille suunnatussa raportissaan tarkempia yksityiskohtia siitä, millaisia muutoksia Watchin muotoiluun on tulossa. Ainakin kellon koon uskotaan kasvavan hieman – samalla myös näytön sekä akun koot kasvavat, mikä voi tarkoittaa myös pitempää käyttöaikaa yhdellä latauksella. Kellon tekniikka voi myös päivittyä Series 4 -sukupolvessa nykyaikaisemmaksi eli energiatehokkuus paranee.Apple Watchin sensoriteknologiaan on niin ikään tulossa muutoksia, mutta Kuo ei kerro näistä sen enempää. Applen on povattu kehittävän non-invansiivista glukoosimittausta ja EKG-mittausta, mutta saa nähdä ovatko mittausmenetelmät niin tarkkoja, että ne voidaan lisätä laitteeseen. Teknologian lisääminen saattaisi myös pakottaa Applen hyväksyttämään Apple Watch FDA:lla ja Apple tuskin haluaa ylimääräistä byrokratiaa hidastuttamaan Watchin julkaisurytmiä.Kuo arvioi Apple Watchin myynnin kasvavan tänä vuonna noin 22–24 miljoonaan kappaleeseen. Se tarkoittaisi 30 prosentin parannusta viime vuodesta.