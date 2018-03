OnePlus paljasti tulevan huippupuhelimen puhutuimman ominaisuuden – ja syyn siihen

Kuva: The Verge / OnePlus

OnePlus valmistelee pikkuhiljaa tulevan huippupuhelimensa julkistusta. OnePlus 6 saapuu erittäin todennäköisesti noin kolmen kuukauden päästä, kenties kesäkuun loppupuoliskolla, mutta tähän mennessä ominaisuudet ovat olleet pitkälti huhujen ja vuotokuvien varassa. Ei enää.Käytännössä varmuus on ollut siitä, että OnePlus 6:n suorituskyvystä huolehtii Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri, jonka kylkeen pakataan aimo annos RAM-muistia. Huhuissa on kerrottu myös näytöstä, joka tietojen mukaan laajenee entisestään.Vuosi sitten kesällä esitelty OnePlus 5 sisältä varsin perinteisen näytön, jonka alapuolelle mahtui vielä hyvin kotinäppäin. Myöhemmin viime vuonna OnePlus kutisti reunuksia ja siirsi sormenjälkilukijan taakse näytön vaatimuksesta johtuneen tilanpuutteen vuoksi. Nyt yhtiöstä on vahvistettu The Vergelle , että reunuksia pienennetään entisestään, ja yhtiö on kertonut syynkin.Sivustolle puhunut OnePlus-pomo Carl Pei kertoo, että näyttö tulee saamaan iPhone X:n kaltaisen loven laitteen yläosaan. Pei jopa kertoo, että kyseessä on Essential Phonea suurempi, mutta iPhone X:ää pienempi lovi, josta kertoo myös oheinen kuva (alla).OnePlus-perustaja kertoo, että kyseessä on valinta käytännöllisyyden puolesta, ja sillä pyritään maksimoimaan näyttöpinta-ala. Se ei siis ole tyylikysymys eikä yhtiö pyri hyppäämään Applen kelkkaan muotoilun osalta, vaikka eittämättä sellaisen kuvan on valmistajan aiemmista laitteista voinut saada. Hänen mukaansa lovi oli tulossa riippumatta iPhonesta, mutta Apple kiihdytti tahtia. Tietysti mm. Essential Phone julkaistiin lovella jo ennen iPhonea.Pei kuitenkin huomauttaa, että Applelta ei todennäköisesti Android-puolella kovinkaan usein tulla kopioimaan leuan, eli alaosan reunuksen, minimoimista. Kyseessä on tietysti Applen varsin erikoinen tekninen toteutus, jolla näytön liitännät on taivutettu taipuvan paneelin avulla näytön taakse, jolloin säästetään alaosan ylimääräistä pintaa.Tämä on kuitenkin Android-valmistajille Pein mukaan turhan kallis ratkaisu, joka lisäksi tekee puhelimista paksumpia. Niinpä leuan poisto ei Pein mukaan tule todennäköisesti yleistymään usein hinta-laatusuhteella kilpailevissa Android-puhelimissa.Myös yksi muu yksityiskohta paljastuu The Vergen artikkelista. Sen mukaan OnePlus 6:ssa – nimeä ei vielä virallisesti paljastettu, mutta se lienee melko selvää – on edelleen 3,5 millimetrin kuulokeliitin, ja Pei kertoikin, että Applea ei peesata aina, ainoastaan silloin ku siinä on järkeä.