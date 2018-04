Apple tuo iPhoneen kaarevan näytön ja uudenlaisen eleohjauksen?

Nyt kun Samsungin Galaxy S -sarjan lippulaivat on julkistettu, niin monen mielessä jäädään odottamaan syksyn älypuhelinjulkistuksia. Applen tulevasta puhelimesta on huhuttu tietysti heti iPhone X:n julkistuksen jälkeen ja vuodot jatkuvat entisestään.Applen tämänvuotista iPhone-julkaisua on arvioitu vähemmän merkitykselliseksi, sillä viime vuonna iPhone X toi valtaisasti uudistuksia paikallaan polkeneeseen iPhone-mallistoon. Vaikka tänä vuonna ei nähtäisikään mullistavia muutoksia, niin Applella on työn alla jatkuvasti jotain uutta.Tämän vahvistaa Bloombergille nykyisin kirjoittava Applen erikoismies Mark Gurman, jonka saamien tietojen mukaan kehitteillä on pari isompaa uudistusta iPhoneen.Gurmanin lähteet kertovat, että Apple suunnittelee kaarevaa näyttöä, joka ei kuitenkaan ole Samsungin näyttöjen kopio. Sivulle kaartuvan näytön sijaan Applen kerrotaan kehittävän ala ja yläosassa kaartuvaa näyttöä.Sinänsä huhu kuulostaa järkevältä, koska jo nykyisellään iPhone X:n näyttö kaartuu itsensä taakse. Tällä on mahdollistettu mahdollisimman pieni alareunus eli "leuka", sillä liitäntä on saatu sijoitettua näytön taakse.Toinen huhuttu ominaisuus on kuitenkin kenties vielä merkittävämpi. Applen kerrotaan kehittävän uudenlaista eleohjausta, joka ei vaadi lainkaan kosketusta. Puhelin tarkkailee käyttäjän sormien liikettä jo ennen varsinaista näytön koskettamista.Tämä toisi näytön kanssa interaktiivisuuden uudelle tasolla ja olisi käytännössä vastapaino 3D Touch -ominaisuudelle, jolla saadaan rekisteröityä normaalia painavammat kosketukset.Seuraavaan iPhone-laitesukupolveen uudistuksia ei kuitenkaan vielä kannata odottaa, eikä varmuutta ole, että teknologiat valmistuvat koskaan kuluttajamarkkinoille. Gurmanin saamien tietojen mukaan julkaisuun on aikaa vähintään pari vuotta.Luonnollisesti Apple ei ole kommentoinut huhuja.