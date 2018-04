OnePlus paljasti tulevan OnePlus 6 -huippupuhelimen tekniikkaa

OnePlus on noin viisivuotisen historiansa aikana tullut tunnetuksi paitsi erinomaisista ja edullisista huippupuhelimista niin myös erikoisista markkinointistrategioistaan.Kiinalaisyhtiö ei ole koskaan ollut yhtiöistä se salailevin, joka tarkoittaa, että ajoittain johtohahmot paljastavat ennenaikaisesti tulevien laitteiden ominaisuuksia. Näin on tapahtunut jälleen OnePlus 6:n kanssa, kun yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau on julkaissut OnePlus-foorumilla tietoja tulevasta huippupuhelimesta.Laun mukaan kuluttajat haluavat joustavan, kevyen ja nopean käyttökokemuksen, joka tarjotaan uudessa laitteessa. Taakaton kokemus tarkoittaa yhtiölle niin sulavaa käyttökokemusta, että riippumatta tehtävän kuormasta laite suoriutuu nopeasti ja vaivattomasti.OnePlus on myös pystyttänyt uuden tiimin varjelemaan tätä päämäärää. Team FSE (Fast, Stable, Efficient) pitää nimensä mukaisesti huolen, että OnePlus 6:n käyttökokemus on nopea, vakaa ja tehokas.Tekstissä ei lauota ainoastaan kaunopuheita, vaan paljastetaan myös laitteen tekniikasta. Jo käytännössä varmistunut Snapdragon 845 -piiri vahvistetaan, mutta lisäksi Lau puhuu 258 gigatavun tallennustilasta sekä 8 gigatavun RAM-muistista. RAM-muistia onkin ollut saatavilla 8 gigatavua sekä OnePlus 5:ssä että 5T:ssä, jos on sijoittanut arvokkaampaan versioon.OnePlus 6 on jo vuotanut verkkoon useissa kuvissa, joita nähdään myös yllä.Aiempina vuosina kesän OnePlus-julkaisu on ajoittunut kesä-heinäkuuhun, mutta tällä kertaa huhuissa on arveltu aikaisempaa julkistusta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole virallista tietoa OnePlus 6:n julkistusaikataulusta.