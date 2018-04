WhatsApp uudistaa Android-sovellusta paremmalla nauhoituksella

Jos markkinoilla on yksi Facebookin omistama palvelu, joka pitää todennäköisesti pintansa, vaikka emoyhtiössä onkin meneillään melkoinen kriisi, niin se on WhatsApp.Kyseinen viestisovellus on maailmassa ainoa, joka päihittää käyttäjämäärissä jopa Facebookin oman Messengerin. WhatsAppin keräämään ja todennäköisesti jatkossa säilyvään suosioon on tosin paljon syitä, jotka eivät liity Facebookiin ja sen miljardiluokan käyttäjämääriin mitenkään.WhatsApp on yksinkertaisesti yksi parhaiten varustelluista ja helppokäyttöisimmistä sovelluksista, joka tarjoaa vieläpä salatut viestit, joita edes emoyhtiö ei pääse lukemaan, toisin kuin Messengerissä . Hienoja ominaisuuksia on tosin paljon muitakin, ja uutta on tulossa jatkossakin.Yksi halutuimmista uusista ominaisuuksista on paljastunut uuden Android-beetaversion myötä. Itseasiassa ominaisuus, eli äänen nauhoittaminen, on jo nykyisellään mahdollista, mutta se vaatii jatkuvaa kosketusta nauhoituspainikkeeseen. Uudessa beetassa käyttäjä voikin jatkuvan painamisen sijaan lukita nauhoituksen, joka on tarpeellista erityisesti jos haluaa nauhoittaa pidempään tai nauhoittaessa kenties tehdä sormillaan jotain muuta kuin pitää kiinni puhelimesta ja nauhoitusnapista.Liukueleellä tehtävä lukitus voidaan poistaa päinvastaisella eleellä ja nauhoitteen voi edelleen poistaa nauhoituksen jälkeen ennen lähetystä.Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa milloin päivitys saapuu vakaisiin WhatsApp-versioihin, mutta todennäköisesti pian – ainakin Androidilla.