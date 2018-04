Ensimmäistä kertaa – App Storen sovellusmäärä laski

on ottanut aggressiivisemman linjanjaeltavien sovellusten laadun suhteen, minkä johdosta ensimmäistä kertaa historiassa ohjelmien määrä sovelluskaupassa on laskenut. Asia tuli ilmi Appfiguresin julkaisemista tiedoista Vuoden 2017 alussa App Storessa oli 2,2 miljoonaa ohjelmaa, mutta vuoden mittaa niiden määrä putosi 2,1 miljoonaan kappaleeseen. Apple leikkuriin joutuivat erityisesti sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia uusimpien iPhonien kanssa. Jos esimerkiksi sovellusta ei päivitetty 64-bittiseksi, lopetettiin ohjelman jakelu App Storessa.Lisäksi Apple alkoi poistaa kloonisovelluksia – eli ohjelmia, joiden koodipohja on samankaltainen, mutta niitä julkaistu erilaisina variaatioina. Apple poisti kaupastaan myös virusskannausohjelmia.Uusia sovelluksia julkaistiin App Storessa vuoden 2017 aikana 755 000 kappaletta. Google Playssä kävi kovempi kuhina, sillä Androidin ohjelmakaupassa julakistiin yli 1,5 miljoonaa sovellusta.